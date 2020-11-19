Відома модель Інна Горячковська показала себе нічого не приховуючи

На кадрах Інна позувала в блискучій напівпрозорій сукні з величезним декольте. Дівчина доповнила образ тіарою і смужкою переможниці. Красуня покружляла перед камерою і підняла спідницю вбрання. Відео вийшло ефектним і навіть спокусливим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати подивилися ролик більше тисячі разів і написали коментарі:

"Іди до мене", "яка міжнародна краса-це красива королівська принцеса, Спокуслива леді і приваблива жінка", "легка, повітряна наречена".

Повідомлялося, що відома модель з бюстом 15-го розміру Інна Горячковська поділилася секретом щастя у відвертому вбранні.

Вона одягла червоно-чорний халат з мереживними рукавами і екстремально глибоким декольте, тканина в зоні пояса сильно натягнулася і складається відчуття, що він ледь утримує значний обсяг Інни. Завдяки вдалому ракурсу відкривається прекрасний вид на напівпрозорий чорний бюстгальтер української моделі.

Ми писали, що 26-річна українська модель Інна Горячковська вразила публіку новим роликом.

Гаряча блондинка показала крупним планом апетитне декольте, від якого важко встояти. Дівчина обтягнула пишні дари природи чорною тканиною з тоненькими схрещеними на грудях завязочками і прозорими вставками.

Нагадавши, Українка з 15-м розміром покружляла в сукні з величезним декольте перед камерою

А ще Politeka писала, що українка з 15-м розміром небезпечно нахилилася і розтягнула декольте до межі

Також Politeka повідомляла, що піддата Українка з 15-м розміром бюста показала, як потрібно насолоджуватися життям



