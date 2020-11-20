Відома модель Гюль Бахарі, яку називають турецькою Кардаш'ян, показала себе і розповіла про побажання

На фото Гюль здалася в прозорій сукні, яка не приховала білі трусики красуні. Бахарі сиділа на кріслі, розвернувшись п'ятою точкою до камери. Дівчина зібрала волосся у вузол, дивлячись прямо в об'єктив камери. Кадр вийшов дуже спокусливим і цікавим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Будь ласка, не бажай мені добра, якщо ти влаштував мені пекло", - написала Бахарі.

Фанати поставили понад 5 тисяч лайків і написали коментарі:

"Зняв цей фотограф", "прекрасний і вабить горішок" ," який прекрасний день сідниць", "чудовий ангел", "чудово завжди красиво", "Боже, Ти страшенно приголомшлива", " ви виглядати як принцеса. Така красива", "пишні форми - це краса", " Я ніколи не влаштовував тобі пекло!", "Гюль ти така красива", "Люблю кожен твій пост".

Повідомлялося, що популярна модель Гюль Бахарі перестаралася з вибором вбрання.

Модель вирішила поділитися фото, на якому блищала в незвичайному і сміливим для неї образі. Вся справа в тому, що Бахарі воліє блищати перед публікою в сміливих сукнях з глибокими декольте. Причому, як правило, наряди класичні та вечірні, ідеально підходять для виходу в світ.

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