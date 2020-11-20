Гюль була несхожа на себе саму

Популярна модель Гюль Бахарі, також відома, як турецька Кім Кардашьян, похвалилася сміливим образом під час відпочинку

Популярна модель знає, як привернути увагу користувачів соціальної мережі Instagram одним лише яскравим фото. Дівчина кожен день ділиться різними фото і відео в розділі Сторі, але в самому профілі показує лише кращі образи, в яких вона з'являлася останнім часом.

Так, на одному з таких фото дівчина показала стильну сукню насиченого бордового кольору з непристойно-глибокими вирізами на бюсті і стегнах. Через асиметричного дизайну з одного боку Гюль виявилася ледь прикрита тонкою тканиною із зав'язками на талії.

Причому завдяки вдалій позі Бахарі змогла підкреслити тонкий стан і пишні стегна, ледь прикриті клаптиком тканини. Сама модель була повернута напівбоком і таким чином приховала бюст від уваги фанатів, але натомість показала інші переваги.

Ось як реагують в мережі на новий кадр:

"Ви коли-небудь бували не чудові! 😘; Люблю тебе, це просто🍆; Чорт візьми, дівчинка, у тебе є стиль💕; Приголомшливо😍; Виглядає приголомшливо 🍑 красива дівчина❤️😍😍; Ти виглядаєш чудово красиво; Виразно великі 😍🤤; Неееет, не видаляйте це! 😁 👀 ; Моя прекрасна дівчинка; чудово😍».

Також нещодавно модель вирішила поділитися фото, на якому блищала в незвичайному і сміливим для неї образі. Вся справа в тому, що Бахарі воліє блищати перед публікою в сміливих сукнях з глибокими декольте. Причому, як правило, наряди класичні та вечірні, ідеально підходять для виходу в світ.

У таких сукнях Бахарі відвідує ресторани, клуби і вражає видом в барі. Однак на фото цього разу дівчина позувала в непристойно-короткій сукні з блакитної джинсової тканини. Виріз на бердах з намистом досягав аж до самих сідниць, вдало прихованих тільки тому, що сама дівчина сіла на край крісла.

Через провокаційну позу стегна дівчини виглядали неприродно великими, а її бюст шостого розміру був не таким значним. Пишні пропорції моделі не залишили користувачів байдужими.

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