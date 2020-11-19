Співак Філіп Кіркоров сам виховує дочку та сина - артист намагається бути найкращим як може

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок в Instagram дочки Кіркорова - 8-річної Алли-Вікторії - опубліковано свіже відео. На цікавих кадрах дівчинка захопилася "магією" (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Так, дочка поп-короля постала в клубах диму. Малятко широко відкрила рот від подиву, коли той трохи розсіявся, - фокус вдався.

"Експелліармус! 🧙 Навчилася чаклувати. Готова вступати до Хогвартсу", - підписані кадри.

Користувачі кинулися коментувати побачене: деякі пожартували, що Алла-Вікторія вже в такому ранньому віці пристрастилася до кальяну, інші здивувалися, як сильно артистична крихітка схожа на свого татка.

"Не захоплюйся цим, це небезпечно"

"Вона вже дивлюся кальян курити почала, швидко!!))))"

"Небезпечно і шкідливо, що за нісенітниця, дозволяють дітям такі гидоти"

"Ну вся в батька, як клон!!!😀😉❤💋"

"Так схожа на тата! Просто гарнюня❤️"

"ах, яка розумничка😄"

Раніше ми повідомляли, в мережі викликало фурор унікальне фото з ще зовсім маленькою Аллою-Вікторією і співаком Миколою Басковим. Дівчинка сиділа на руках у батька, а поруч знаходився Басков та намагався її розважити, корча різні пики. Малятко "припечатала" того таким поглядом, що так і хочеться запитати, а хто з них дорослий?

"Н-тааак, погляд Аллочки на Баскова просто безцінний😂" - "цікаво батько помітив момент?))"; "Алла звичайно не промах!! Молодець !!"; "Той випадок, коли дитина старша за дорослого😁"; "він думав, що налякав😂", - коментували користувачі.

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