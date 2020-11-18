Американська актриса і модель Памела Андерсон постала у відвертому вбранні
Популярна зірка 90-х все ще залишається улюбленицею публіки, передає Politeka.net. Красуня активно веде свій Instagram, де, в основному, публікує архівні кадри.
Цього разу блондинка постала в блискучій сукні з великим вирізом на спині. Красуня приспустила наряд з плечей, а також задерла спідницю.
Красуня виглядала дуже ефектно досить у відвертій позі.
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Білі локони спустилися по спині. Красуня повернула голову і опустила очі. Її вигляд прямо обпалював.
Настільки сміливе фото знаменитість підкріпила незвичним підписом.
"Щось змінюється в той момент, коли ви вирішуєте, що знайшли людину, якій готові розкрити частинку своєї душі. Щось виділяється і робить момент унікальним.
Глибока багатовимірна ясність, що нагадує шматок ретельно зібраного зоряного пилу; як ніби шепочеш "нарешті" і очі наповнюються світлом і безпосередністю.
Як ніби вам все одно, чи розтане ваше серце в процесі, або воно впаде, тому що ваша невелика хоробрість знищує ваш жахливий страх невіри.
Ви живете цими моментами; тому що ви, можливо, на одну секунду або більше, змушені віддатися солодкій, безумовній близькості. Момент психологічної нагороди, що руйнує всі дисципліни, засновані на терорі. Це все, що вам потрібно, - Анаїс Нін", - Андерсон процитувала слова відомого прозаїка.
Майже за годину пост зібрав понад 5000 лайків і жодного коментаря.
Варто відзначити, що зараз на сторінку моделі підписано 1,1 мільйон осіб.
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