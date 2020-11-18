В Україні почнуть діяти "пріоритетні години" для пенсіонерів, під час яких їм буде простіше робити покупки в магазинах

Про те, що відповідна ініціатива Кабміну вступила в силу розповів глава МОЗ Максим Степанов, повідомляє прес-служба відомства.

Раніше в Україні було вирішено ввести карантин вихідного дня, відповідно до якого у вихідні можуть працювати тільки об'єкти критичної інфраструктури, зокрема продуктові магазини, аптеки і транспорт. Разом з цим було запропоновано ввести "пріоритетні години" для літніх людей, під час яких вони змогли б більш комфортно здійснювати покупки в магазинах.

""Пріоритетні години" діють з 10:00 до 12:00. Ініціатива триватиме на період карантину. Сподіваюся, що всі заклади торгівлі та послуг будуть слідувати цьому", - розповів Степанов.

Він нагадав про те, що люди старше 65 років відносяться до групи ризику у зв'язку з пандемією, тому їм потрібно якомога менше контактувати з іншими людьми. "Пріоритетні години" вводяться для того, щоб вони могли відвідувати магазини без зайвої тисняви і великого скупчення людей, які можуть бути потенційними рознощиками вірусу.

Степанов також заявив, що карантин вихідного дня покликаний уповільнити темп поширення захворювання в Україні.

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