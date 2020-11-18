Колишня солістка групи "ВІА Гра" Еріка Герцег відвідала світський вечір в сміливому образі

Як передає Politeka.net, співачка виклала на своїй сторінці в "Instagram" серію фото з пам'ятного заходу. Вона з'явилася на прийомі у відомого стиліста Лілії Рах, надівши приталене чорне плаття в білий горошок. Одяг скроєна незвичайним чином, і здається, що Еріка просто загорнулася в шматок тканини, проте впорядковані складки і тонкі бретельки надають поряд цілісності.

Судячи з кадру, зірка не одягла під низ бюстгальтер і прийшла "без нічого", змусивши милуватися глибоким декольте. Стильний образ Герцег доповнила сріблястими сережками, годинником і кулоном на тонкому ланцюжку. На одному з фото можна помітити, що вона взяла з обой мініатюрну сумочку на довгому ремінці.

"13-го листопада відбувся прекрасний вечір @liliyarakh. Величезне спасибі за теплий прийом, мені дуже приємно було познайомитися", - поділилася красуня емоціями в описі.

Користувачі соцмережі оцінили в коментарях зовнішній вигляд Еріки Герцег і залишили багато теплих відгуків:

"Красива, як завжди"; "захват і захоплення, зупинись мить"; " Ах, Еріка! Ви прекрасні!"; "Виглядаєш шикарно, Еріка"; "невпевнений погляд"; "дуже гарне плаття"; "Принцеса"; " нереальна!"; "А Еріка красуня!!🔥 😊 "; "Як же ви прекрасні👏"; "Лялечка, обожнюю твій акцент"; "Еріка я тебе обожнюю❤️😍"; "Просто чарівна"; "яка тендітна і витончена😊❤️"; "схожа на Дейенеріс з гри пристолів".

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