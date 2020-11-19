У артисток в соціальній мережі Instagram можна знайти найяскравіші і незвичайні кадри з відпочинку

Причому деякі фото знаменитостей так добре оброблені, що частина з них можна навіть публікувати в глянцевих журналах. Співачки люблять показувати тільки ідеальні образи і обробляти навіть прості фото, щоб не показувати зайвого. Однак уважні папараці, користувачі Мережі, які побачили "попливли боки" в целюліті або роздвоєні лінії на підлозі, і багато шанувальників часто помічають, що вид знаменитостей в реальному житті не такий, як на всіх фото.

Представляємо вашій увазі фото зірок, на яких видно різниця: як виглядають вони в реальному житті і як фотошопять себе для Instagram.

Анфіса Чехова часто піддається критиці за те, що переборщує з фотошопом і показує, як у неї то з'являється, то пропадає тонка талія. Дуже часто зірка із задоволенням позує в купальнику на відпочинку, де вся увага прикута до її пишних форм і осикою талії. При цьому в мережі помічають, що на звичайних фото фігура Чеховой зовсім інша і навіть видно складочки на животі.

Анастасія Волочкова є однією з тих знаменитостей, які фотошоплять фото завжди і часто невміло. За словами користувачів, балерина занадто сильно збільшує ноги, від чого підлога «пливе» разом зі стелею. Але ж в житті Анастасія досить об'ємна для балерини і зовсім не така довгонога, як хоче здаватися.

Віра Брежнєва часто потрапляє під критику за фото, які показують її в неприродному і неживому вигляді. Зірка часто підкреслює красу за допомогою ретуші, але в Instagram відразу висміюють подібну обробку. Без макіяжу зірка не боїться показати себе, проте без вдалого освітлення і в нефотогієнічних позих відразу видно зморшки і синці під очима співачки.

Настя Каменських дуже пишається тим, як схудла, тому намагається показувати в Instagram тільки ті фото, на яких помітно, як вона змінилася. Втім, фото з відвертим фотошопом, де її ноги зробили худіше і довше, дуже жорстко висміюють в мережі. Також користувачі Instagram відзначають, що в реальності у Каменських далеко не такий плоский живіт, як може здатися.

Наташа Корольова налякала обличчям після невдалих уколів краси і з яскравим макіяжем під час інтерв'ю з Ксенією Собчак. Спочатку Королева поділилася ідеальним фото, де її порівнювали з 20-річними красунями. Але після того, як відео з'явилося в мережі, приховати реальний стан свого тіла зірці не вдалося. На кадрах чітко видно, як змінилася зірка насправді.

Анна Семенович відверто зізналася, що за час карантину дуже поправилася, але не хотіла цього показувати і визнавати. Саме тому довгий час вона просто ігнорувала нетактовні зауваження фоловерів. Пізніше користувачі помітили, як зірка намагається приховати недоліки у фігурі за допомогою ретуші. Не дивно, що деякі читачі пишуть їй вельми неприємні коментарі: «Фотошоп зашкалює, на себе вже не схожа», «перебір з фотошопом», «щось мало фотошопу на обличчі, треба ще більше, адже целюліт навіть на боках помітний потрібно звернути увагу вгору».

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