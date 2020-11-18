Відома американська модель Ебігейл Ретчфорд, яка спочатку прославилася в соцмережах, підкорила формами в занадто маленькому бікіні

Зірка регулярно демонструє свої об'єми, що варті заздрості, в найбільш спокусливих нарядах, пише Politeka.net.

Цього разу красуня вирішила побалувати шанувальників жарким фото в одному бікіні. Ебі позувала в білосніжному крихітному купальнику, який підстрибнув на грудях: "Це так розбурхує".

Великий бюст виглядав дуже спокусливо, з-під трикутних клаптиків тканини ледь не показувалося найінтимніше.

Ебі встала впівоберта, щоб похвалитися своїми пружними сідницями в крихітних плавках на зав'язках. Сідниці оголилися, а модель стиснула їх знизу дерев'яною битою.

Ебі розпустила довге хвилясте волосся і подивилася в камеру з-під пишних вій, її губи були підкреслені блиском.

Фото не зібрало багато лайків і коментарів у відкритому доступі, адже в сторіс немає такої можливості.

Нагадаємо, Ебі Ретчфорд вирішила похвалитися в сторіс і макіяжем, який їй зробили професіонали.

Ебі записала себе ближче, щоб показати детально свій макіяж.

На повіках були майже невидимі тіні, а губи підкреслила рожева помада. Крім цього, було додано сяйво на грудях красуні.

Раніше ми писали, що Ебі Ретчфорд позувала в білому топі і штанях з чорними смужками. Зірка знімала себе на телефон, а волосся залишила розпущеним. Ебі підняла камеру вгору, демонструючи апетитний бюст. На другому кадрі дівчина вже була в леопардовому костюмі і показувала поцілунок на камеру.

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