Відома модель Кайлі Дженнер показала себе і розповіла про кохання
На фото Кайлі позувала в джинсах і топі, яким обтягнула пишний бюст. Дженнер позувала на тлі легендарного спорткара, а руки підняла вгору і взялася за волосся. Фото вийшло досить сонячним і навіть спокусливим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Люблю це Для тебе", - написала дівчина під фото.
Фанати поставили мільйони лайків і написали коментарі:
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"Ось як ти почуваєшся у вівторок !!!", "Дай мені керувати автомобілем", "цей фільтр такий милий", " чи не здивувало це нове оновлення Instagram? я завжди натискаю на барабани, коли хочу щось опублікувати", "твій лук ідеальний"," ти божевільна", " ви любите Кайлі, як люблю її я?", "Ви можете купити мені Supra:)", "Моя мама сказала, що Кайлі бездоганна", "Ось це матуся", "енергія зашкалює", "це Toyota Camry, немає сумнівів".
Повідомлялося, що американська модель Кайлі Дженнер звела з розуму спокусливим образом і несподіваним запрошенням.
23-річна мільярдерка, сестра Кім Кардашьян опублікувала свіжі фото у своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала в малиновій шовковій сорочці і обтягуючих помаранчевих брюках.
Нагадавши, пишногруда Кайлі Дженнер прикрила ковзаючим шовком свої форми без білизни
А ще Politeka писала, що соковита сестра Кардашьян Кайлі Дженнер прикрила бюст хутром, перетворившись на спекотного Грінча
Також Politeka повідомляла, що Кайлі Дженнер в купальнику на мотузочках показала самі засмаглі місця