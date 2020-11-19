Відома модель Демі Роуз показала себе і розповіла про зміни

На фото Демі позує в прозорому вбранні, який зовсім не приховав її апетитне тіло. Дівчина доповнила образ двома сердечками, якими прикрила найпікантніше на пишному бюсті. Роуз залишила волосся розпущеним, а на очах можна побачити окуляри. Красуня взялася руками за талію, роблячи кадри максимально спекотними. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Міняю позиції за вас", - написала зірка під знімками.

Фанати поставили майже 400 тисяч лайків і написали коментарі:

"Нарешті щось цікаве"," Прекрасна Демі"," Ось це навички"," дитинко, ти дуже смачна", " ваше довге волосся !!", "Приголомшливі речі, красуня", "ти справжня супер гаряча Бебі-шоу", "ти гаряча, дитинко", "красиві груди, ти прекрасна і красива жінка", "хорошого вівторка, друг мій", " привіт, я люблю тебе. Я стежу за тобою і реагую на тебе. Тобі це подобається, дуже красиво", "чудова моя платонічна любов".

Повідомлялося, що британська модель купальників і нижньої білизни Демі Роуз вразила фігурою без білизни.

"Квітка не думає змагатися з квіткою поруч з ним. Він просто цвіте", - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографії Роуз відображена під час прийняття ванни, ефектно прикривши пікантні місця рукою.

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