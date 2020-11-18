Російська балерина Анастасія Волочкова не зраджує своєму девізу "жодного дня без шпагату", куди б не вирушила

Як передає Politeka.net, 44-річна артистка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому козирнула розтяжкою на пляжі - зірка "затаврувала" відомий курорт своїм шпагатом і не змогла стримати гордості за себе.

Так, Анастасія розсунула ноги на максимум, будучи в золотистому бікіні. Мікропавки натягнулися до межі - так, що просто "врізалися" в пікантне місце. Але Волочкову така "дрібниця" навряд чи зупинила б.

Варто відзначити, балерина вибрала приголомшливу локацію, щоб продемонструвати свою розгнузданість: пляж з білим пісочком, синій океан вдалині та зелені пальми - все це здавалося невинно чистим в порівнянні з тим, що на передньому плані.

"Мій ранковий мальдівський шпагат.😊 Я дуже дорожу цим елементом моєї професії, тому що розтяжка дісталася мені величезною багаторічною працею.🙏 І тепер цей # шпагатволочкової гармонійно та граціозно вписується в різних ситуаціях.😊 🩰 Втекти від вогкої погоди, холоду й дискомфорту ми прийняли рішення за пару днів, перш ніж опинитися в улюбленому мною райському місці!🌴 На Мальдівах я побувала 17 разів за 10 років...🌴 Ось так в шпагаті 😂 і на крилах любові я і прилетіла на цей чарівний острів🌴", - поділилася в підписі Волочкова.

Раніше ми розповідали, як Волочкова повправлялася в підвішеному стані. Балерина залізла у величезну клітку, що висіла на пальмі (частина декору курорту) та зробила "ластівку", витягнувши назад одну ногу.

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