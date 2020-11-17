Американська модель, бізнесвумен і ікона стилю Кім Кардашьян влаштувала спекотні ігри на камеру

Відомо, що красуня займається випусками своїх ліній косметики і нижньої білизни, повідомляє Politeka.net. Красуня активно рекламує свої продукти на собі в своєму Instagram.

Цього разу красуня записала відео, в якому гралася сніжками. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки). Кім позувала в сірому костюмі, який обтягнув її неймовірні форми.

Топік відмінно сів на грудях, тримаючись на одному плечі. Крім того, наряд був коротким, через що злегка оголився прес знаменитості.

Тісна спідничка обтягнула пишні стегна красуні.

Модель зробила свій фірмовий макіяж з акцентом на пишні вії і пухкі блискучі губи. Модель на фото посміхалася, відкривала рот і кидала сніжок в камеру.

У пості зірка розповіла, що до майбутнього нового року випустила колекцію косметики.

"Я хотіла, щоб наша святкова колекція в цьому році була ідеальною як для подарунків, так і для особистого використання, тому ми включили компактні пудри і нові міні-набори для губ", - поділилася зірка.

За годину відео зібрало близько 300 тисяч переглядів і багато коментарів. Користувачі мережі були в захопленні, повідомивши, що чекають з нетерпінням нову косметику, а також написали багато компліментів самої Кім.

"Божественна красуня", - написав один з шанувальників.

Раніше ми писали, що Кім Кардашьян постала в мікро-бікіні, виставивши на загальний огляд форми, завдяки яким прославилася на весь світ.

Крихітний купальник коричневого відтінку складався з трикутних клаптиків тканини, що тримаються на найтонших лямках.

Нагадаємо, що Кім Кардашьян в прозорому вбранні спокусливо розтягнулася на сходах:"ідеальний ракурс".

Як повідомляла Politeka, Кім Кардашьян наважилася показати себе справжню, результат виявився непередбаченим.

Також Politeka писала, що Кім Кардашьян ледве втиснула апетитні форми в занадто тісний топ:"ласий шматочок".