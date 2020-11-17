Известный украинский артист Андрей Данилко эмоционально отреагировал на новости о кончине режиссера Романа Виктюка

Как стало известно ранее, знаменитый украинский режиссер ушел из жизни 17 ноября в возрасте 84 лет после нескольких недель в больнице, куда его доставили в тяжелом состоянии с диагностированным китайским вирусом.

Как сообщает Politeka.net, Данилко отреагировал на печальную новость на официальной странице Верки Сердючки в Инстаграм. Так, он опубликовал совместное фото с Виктюком, сделанное, судя по всему, несколько лет назад. На снимке артисты сидят за столом, при этом Данилко доверительно приобнимает Виктюка за плечи и наклоняется в его сторону. Сам режиссер одет в эксцентричный пиджак, украшенный черными пайетками, и свои фирменные очки.

«С Вами было так легко....», - подписал снимок Данилко.

Его поклонники также комментируют его пост, выражая свои соболезнования.

«Очень жаль», «Светлая память», «Да что ж за год-то такой!», «Вечная память», «Вечная память хорошему человеку, царствие небесное», «Куда они все уходят», «Какая-то пропасть», «Невосполнимая утрата», «Ужасная новость», «Уходят легенды», «Ах, как жаль...спектакли волшебные...Вечная память», «Какой жуткий год, каждый день потеря, да какая!!!!! Светлая память», «Земля пухом. Уходит эпоха, очень жаль», - пишут люди.

Напомним, украинский режиссер Роман Виктюк ушел из жизни, первые подробности: "болезнь не оставила шансов".

Как сообщала Politeka, ушел из жизни легендарный режиссер Виктюк: что он говорил об Украине и Донбассе.

Также Politeka писала, что в сети появились фото настоящей мамы Данилко: "даже не думает переезжать поближе к сыну".