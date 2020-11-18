Погода в Україні 18 листопада запам'ятається заморозками в східних регіонах і потеплінням на Заході

Як передає Politeka.net, про це стало відомо з прогнозу Укргідрометцентру. Згідно зі свіжими даними, зима в Україну прийде завчасно. Українці вже раділи першому снігу, а тепер прийшов час зіткнутися з першими серйозними заморозками.

Найсильніше мороз вдарить по східних регіонах. У Харківській, Донецькій та Луганській областях очікується -1..-3 градуси. Вночі буде особливо холодно - до -7 градусів. Далі, ближче до центру буде трохи тепліше. Так, у Дніпропетровській області вдень буде 0 градусів, але вночі також очікуються заморозки.

У центральних регіонах вдень буде плюсова температура, а вночі вона трохи опуститься нижче 0. Така ж погода очікується на півдні країни.

Найтепліше, в середу, 18 листопада, буде на Заході. Вдень температура там підніметься до 9-11 градусів, а вночі опуститься лише до 2-5 градусів тепла.

У Києві буде холодно. Вдень очікується 0-2 градуси, а вночі температура опуститься до -1..-3 градусів.

Варто відзначити, що за прогнозами синоптиків, зима в Україні буде аномально теплою, як і минулого року. Морози і заморозки будуть, але ці періоди будуть короткими. В цілому, 60% часу буде тепла погода.

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