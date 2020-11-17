Відома британська співачка Дуа Липа показала себе і розповіла про новий контракт

На фото Дуа позувала в топі, який зав'язала на животику, велотреках, кросівках і шкарпетках. Зірка підняла одну руку вгору, а ногу задерла. Дівчина зібрала волосся у вузол, а на Селфі показувала язик. Фото вийшло кумедним і навіть трохи пікантним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Я дуже рада повідомити, що приєднався до сім'ї @puma в якості нового представника бренду !!! Не можу дочекатися, коли ти побачиш, що ми приготували для тебе", - написала зірка під фото.

Фанати поставили майже мільйон лайків і засипали компліментами зірку:

"Дивовижна", "ми любимо тебе і сумуємо за тобою", "привітання, Дуа", "Боже, Ти приголомшлива", "Puma була на висоті", "ти така красива", "схоже, ти знову розориш мій банківський рахунок", " це дуже цікаво !!!", "так, королева спорту", "я родом з країни, де Puma називають усіма кросівками", "вогонь в моєму серці", "бачили красу, але це ікона".

Ми повідомляли, що британська співачка Дуа Липа вразила витівкою, позуючи в піджаку на голе тіло.

Так, на опублікованих кадрах Дуа Липа позує сидячи на машині в діловому костюмі, випромінюючи красу і жіночність. Потім вона все в тому ж вбранні проходиться, через що в кадр потрапляє те, що Липа одягла його на голе тіло.

Нагадавши, Дуа Липа міцно стиснула бюст руками, продемонструвавши принади у всій красі

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