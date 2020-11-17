Відома модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кардаш'ян, показала себе і захопила армію фанатів

На фото Анастасія позує в купальнику з вирізами на грудях і талії. Зірка спокусливо вигнулася, а волосся залишила розпущеним. Модель стояла біля клумби і хвалилася не тільки точеним тілом, але і засмагою, який рівномірно розташувався на Квітко. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили більше двох тисяч лайків і засипали компліментами:

"Як красиво", "ти прекрасна принцеса"," ви виглядаєте чудовою принцесою"," ви виглядаєте приголомшливо"," красивий топ-котик спокусник, чудово, ідеально"," Абсолютно красивий, Мені подобається твій купальник, він спокусливий"," красивий малюк"," Дитинко, я йду за тобою я йду, але йду"," дуже грудаста молода жінка"," у тебе серце на талії"," сама спокуслива Анастасія"," Виблискуєш яскравіше сонця", " покращена версія Афродіти"

Ми писали, що відома модель Анастасія Квітко спокусливо вигнулася на яхті.

Приголомшлива знаменитість постала на яхті, ефектно вигнувшись і демонструючи шикарний бюст. Пікантні деталі грудей сховалися під смужками тканини з квітковим принтом.

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