Відома модель Гюль Бахарі, яку називають турецькою Кардаш'ян, показала себе в спортзалі
На фото красуня позувала в лосинах і ТОПі. Зірка прикрила обличчя маскою, а в руках тримала телефон, на який знімала себе в дзеркало. Волосся у дівчини були розпущеним і діставали прямо до п'ятої точки. Бахарі демонструвала на кадрі пружну п'яту точку, яку вона натренувала в спортзалі. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але так і хочеться додати: "Горіх на п'ять, змушує заздрити".
Повідомлялося, що популярна модель Гюль Бахарі захопила милим образом в ніжно-рожевому вбранні.
Тимошенко з "новими" губами і зовнішністю викликала фурор у Раді: "Посмішка все ширше і ширше"
Україна приголомшена кончиною скандальної зірки Х-Фактор: "Повірити не можу, що ти пішов так рано"
Розлучення Христини Орбакайте з чоловіком, з'явилися фото, які все пояснюють, і реакція Галкіна: "Дитина щаслива"
Мама Вєрки Сердючки засвітила свій скарб, фото пробирає до мурашок: "Мамина доця"
Як видно на фото, дівчина може підкреслити достоїнства дуже тонко.
Глибоке декольте з додатковим розрізом в рожевій сукні ледь приховало форми знаменитості, завдяки чому Бахарі отримала сотні відгуків.
Ми писали, що турецька модель Гюль Бахарі вразила фігурою в облягаючій білизні.
"Іноземка-красуня", - коротко йдеться в підписі.
Уточнимо, що на фотографії Бахарі позує в чорному облягаючому ТОПі, ефектно демонструючи розкішну фігуру у всій красі.
"Чорна пантера», «неймовірно красива», "дуже круто виглядаєш", - пишуть її шанувальники.
Нагадавши, Турецька Кардашьян посвітила в обпалюючому декольте своєю завидною красою
Також Politeka повідомляла, що турецька Кардашьян показала спекотну екзотику, обтягнувши принади атласом
А ще Politeka писала, що турецька Кардашьян кокетливо спустила сорочечку, блиснувши бюстом без білизни