Відома модель Гюль Бахарі, яку називають турецькою Кардаш'ян, показала себе в спортзалі

На фото красуня позувала в лосинах і ТОПі. Зірка прикрила обличчя маскою, а в руках тримала телефон, на який знімала себе в дзеркало. Волосся у дівчини були розпущеним і діставали прямо до п'ятої точки. Бахарі демонструвала на кадрі пружну п'яту точку, яку вона натренувала в спортзалі. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але так і хочеться додати: "Горіх на п'ять, змушує заздрити".

Повідомлялося, що популярна модель Гюль Бахарі захопила милим образом в ніжно-рожевому вбранні.

Як видно на фото, дівчина може підкреслити достоїнства дуже тонко.

Глибоке декольте з додатковим розрізом в рожевій сукні ледь приховало форми знаменитості, завдяки чому Бахарі отримала сотні відгуків.

Ми писали, що турецька модель Гюль Бахарі вразила фігурою в облягаючій білизні.

"Іноземка-красуня", - коротко йдеться в підписі.

Уточнимо, що на фотографії Бахарі позує в чорному облягаючому ТОПі, ефектно демонструючи розкішну фігуру у всій красі.

"Чорна пантера», «неймовірно красива», "дуже круто виглядаєш", - пишуть її шанувальники.

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