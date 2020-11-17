Українці масово скаржаться на незадовільний сервіс Нової Пошти

Про це йдеться в негативних відгуках, які незадоволені клієнти публікують на порталі OtzyvUa.

Одна з клієнток поскаржилася, що після відправки посилки Нова Пошта не інформує через смс про терміни доставки.

Також вона звинуватила Нову Пошту нібито у крадіжці її посилки вагою 30 кілограмів.

"Пропала посилка. Відправлено було з Чернігів-Харків. Дзвонила багато разів на гарячу лінію, відповідь одна-чекайте дзвінка (дзвінків немає, смс немає). На складі головному немає, у відділення немає. Як це взагалі розуміти?! Ніколи не думала, що доведеться писати відгук про Нову Пошту. Виходить, що посилка вкрадена? 30 кг фурнітури. Напевно кому потрібніше", - написала вона у своєму відгуку.

"Добрий день! Уточніть, будь ласка, номер накладної, щоб була можливість все перевірити", - відповів на скаргу співробітник компанії.

Інша клієнтка обвинувативши Нову Пошту в обмані з формуванням кінцевої ваги посилки.

За її словами, фактична маса посилки була 2 кг, але після вибору упаковки Нової Пошти її маса зросла до 2,7 кг. Але через якийсь час вага посилки виросла до 8 кг.

"Оформляла міжнародну пересилку, фактична маса посилки 2 кг, після вибору їх упаковки маса склала 2500-2700 .Але оформляють вони її, розраховуючи за своєю розумною формулою, посилка виявилася важить 8 кг. Так як вони не посилку з коробкою зважують, а висоту*ширину*довжину... І замість 700 гривень, посилка виявляється коштує 2500 (склад посилки або посилка взагалі на 400 гривень)", - розповіла вона у своєму відгуку.

У Новій Пошті спробували виправдатися і заявили, що при пересиланні міжнародних посилок використовується інший метод визначення ваги.

"Добрий день! Показник об'ємної ваги використовує не тільки "Нова пошта", а й інші транспортні компанії, в тому числі міжнародні. Він застосовується для вантажів, які мають невелику фактичну вагу, але займають значний простір при транспортуванні. Об'ємна вага міжнародних відправлень розраховується за формулою: Довжина (см) ширина (см) Висота (см) / 5000. Для кожної посилки визначається і фактична, і об'ємна вага, до уваги береться велика з них", - оперативно відповів представник компанії.

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