Відома модель Сьюзі Кортес показала себе за незвичайним заняттям

На фото Сьюзі позує в піджаку, панчохах і прозорих трусиках. Зірка стояла в барі, тримаючи в одній руці кий, а в другій сигарету. Волосся у дівчини були розпущені і прикривали величезну зону декольте. Фото вийшло дуже пікантним і спокусливим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Привіт, мої друзі!",- написала Сьюзі під фото.

Фанати поставили понад 6 тисяч лайків і написали коментарі:

"Як прекрасна моя королева"," стільки краси"," прекрасна моя королева"," чудовий друг"," Добрий день дитинко, мені подобається твоє фото, та любов"," П'ять плюс", "Перший," Богиня"," по-перше, яка Божественна жінка"," прекрасна принцеса"," Просто шикарне тіло богині"," як багато виглядає ця красива дівчина з красивим тілом", " яка прекрасна блакитна любов моя!".

Повідомлялося, що знаменита модель Сьюзі Кортез показала підтягнуте тіло в новому вигляді.

Цього разу в майці з забарвленням улюбленого футбольного клубу, Білій білизні і акуратних кросівках з м'ячем модель показала новий бунтарський образ.

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