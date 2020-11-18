Відома модель Гюль Бахарі, яку називають турецькою Кардаш'ян, показала себе і розповіла про кохання

На фото Гюль позувала в прозорому вбранні, без бюстгальтера, і в стрінгах з мотузочок. Зірка стояла на балконі, розвернувшись спиною і нагнувшись, демонструючи пружні сідниці. Волосся у Бахарі були зібрані в хвіст, щоб не заважали. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Люблю тебе всім моїм горішком. Сказав би горішок, але мій більше", - написала Бахарі під фото.

Фанати поставили понад 7 тисяч лайків і написали коментарі:

"Цей вид бу бу", "Вид, такий гарний", "чорт візьми, дівчинка, у тебе є стиль", "вона одна", "спасибі", "приголомшливо", " ви завжди чудові!". "Вау, ось це божевільне рожеве будівля!", "Безумовно більше", " Бахарі, любов моя, я б хотів лизнути тобі спину, а потім...", "Виглядає заворожуюче, мила дівчина", "ти виглядаєш чудово красиво".

Повідомлялося, що популярна модель Гюль Бахарі, також відома захопила милим чином в ніжно-рожевому вбранні.

Як видно на фото, дівчина може підкреслити достоїнства дуже тонко.

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