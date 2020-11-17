Співак Стас П'єха ледь не помер, коли знову взявся за наркотики

Про це російська зірка відверто розповів у ефір шоу "Чесне розлучення".

Цього року Стас П'єха відзначав 40-річний ювілей, але його життя могло обірватися в 34 роки, коли співак зірвався і знову взявся за наркотики.

Артист відверто зізнався, що тоді довів себе до інфаркту, але лікарі змогли його врятувати.

"Пам'ятаю лежить все л*вно на столі. Я вже три рази вживав, а у мене тричі тиск 220. Збиваю медикаментами. У мене 140 і знову 220 — не можу вийти з цього кола. Потім я на підлозі лежу в припадку. Зжираю жменю транквілізаторів, набираю знайомої чувисе з Пітера і кажу: «Бери квитки зараз на нічний, приїжджай. Двері відкриті. Якщо я здохну, я на підлозі. Якщо я прокинуся, роби зі мною що хочеш, веди куди хочеш. Я більше не вірю собі взагалі. Я не можу нічого хорошого в цьому житті", - зізнався онук легендарної Едіти П'єхи в ефірі шоу.

В цей же період в родині Стаса П'єхи почалися проблеми, адже його дружина Наталія Горчакова втомилася від витівок артиста і захотіла з ним розлучитися.

П'єха не може згадати, що він тоді відчував, коли Наталя розповіла про своє рішення.

"Я тоді жорстко вживав", - продовжив співак розповідати в ефірі шоу.

На сьогоднішній день Стас П'єха намагається тримати себе в руках, а вільний час присвячує спорту. Але офіційно розлучатися музикант поки не поспішає, хоча зізнався, що знайшов собі вже нову дівчину.

"П'ять років ми не живемо разом, а я так і не розлучився. Мені здається, це зайва напруга: зустрічі, папери, суд, ми живемо в різних містах... Я це відкладаю. Думаю: "Ну поки у мене є ось ці 10 важливих речей, тому насамперед — головне, а це почекає". І ось п'ять років я весь час переношу цей процес», — додав онук Едіти П'єхи в ефірі шоу.

Раніше ми розповідали, що біда обрушилася на Стаса П'єху.

За словами співака, китайський вірус не обійшов його стороною, але хвороба протікала майже як у всіх.

були найважчими: це температура 40 і ломки. Потім пропали нюх і смак", - розповів П'єха.

Але проблеми почали вже після хвороби: у співака просів імунітет і не до кінця відновився голос. У підсумку П'єха досі хрипить і намагається поправити ситуацію за допомогою дихальної гімнастики.

Нагадавши, Інфаркт на весіллі у молодого онука Едіти П'єхи

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