Российский певец Станислав Пьеха, внук народной артистки СССР Эдиты Пьехи, огорошил исповедью

Как известно, 40-летний Стас Пьеха еще с подросткового возраста пристрастился к пагубной привычке, юность молодого человека прошла в кутежах с употреблением наркотиков, пишет "СтарХит".

Однако, ему все же удалось взять себя в руки и завязать на десять лет. Но вот после 30-ти артист снова сорвался, пока не произошел особенный случай, перевернувший всю его жизнь. Об этом Пьеха исповедался в одном из интервью.

По его словам, в возрасте 34-35 лет у него случилась передозировка, отягощенная панической атакой. В итоге, выяснилось, что в столь раннем возрасте Пьеха перенес инфаркт. Произошло это прямо во время выступления на свадьбе.

"На девятой песне понял, что хочу уйти под пол. Я всю ночь фигачил, не помню, что происходило, а днем я поехал работать в Нижний Новгород. В самолете уже начал отключаться. На ногах перенес инфаркт. Мне было 34-35. Очень стремно, страшно", - рассказал певец.

Вспомнив о сыне, Стас позвонил бывшей жене, рыдал и просил послушать голос малыша.

"И вот звоню бывшей жене, говорю, что умираю, мол, передозировка, и прошу услышать сына, его голос. Я слушал его и рыдал. Потом я начал суетиться, бегать. Мне захотелось жить. Самое страшное было, когда мне сказали, что у меня может быть разрыв сердца", - поделился Пьеха.

После этого случая звезда бросил наркотики и ради сына стал обращаться в реабилитационные клиники. Недавно Станислав отметил 40-летие, и выглядит он, судя по фото в Инстаграм, вполне отлично.

Напомним, оказавшийся в шаге от «того» света Пьеха снова попал в больницу.

Как сообщала Politeka, сын Пьехи превращается в девочку.