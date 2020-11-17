Певец Стас Пьеха едва не скончался, когда снова взялся за наркотики

Об этом российская звезда откровенно рассказал в эфире шоу "Честный развод".

В этом году Стас Пьеха отмечал 40-летний юбилей, но его жизнь могла оборваться в 34 года, когда певец сорвался и снова взялся за наркотики.

Артист откровенно признался, что тогда довел себя до инфаркта, но врачи смогли его спасти.

«Помню лежит все г*вно на столе. Я уже три раза употребил, а у меня трижды давление 220. Сбиваю медикаментами. У меня 140 и опять 220 — не могу выйти из этого круга. Потом я на полу лежу в припадке. Сжираю горсть транквилизаторов, набираю знакомой чувихе из Питера и говорю: «Бери билеты сейчас на ночной, приезжай. Дверь открыта. Если я сдохну, я на полу. Если я проснусь, делай со мной что хочешь, веди куда хочешь. Я больше не верю себе вообще. Я не могу ничего хорошего в этой жизни», - признался внук легендарной Эдиты Пьехи в эфире шоу.

В этот же период в семье Стаса Пьехи начались проблемы, ведь его жена Наталья Горчакова устала от выходок артиста и захотела с ним расстаться.

Пьеха не может вспомнить, что он тогда чувствовал, когда Наталья рассказала о своем решении.

«Я тогда жестко употреблял», — продолжил певец рассказывать в эфире шоу.

На сегодняшний день Стас Пьеха пытается держать себя в руках, а свободное время посвящает спорту. Но официально разводиться музыкант пока не спешит, хотя признался, что нашел себе уже новую девушку.

«Пять лет мы не живем вместе, а я так и не развелся. Мне кажется, это лишнее напряжение: встречи, бумаги, суд, мы живем в разных городах... Я это откладываю. Думаю: «Ну пока у меня есть вот эти 10 важных вещей, поэтому первым делом — главное, а это подождет». И вот пять лет я все время переношу этот процесс», — добавил внук Эдиты Пьехи в эфире шоу.

Ранее мы рассказывали, что беда обрушилась на Стаса Пьеху.

По словам певца, китайский вирус не обошел его стороной, но болезнь протекало почти как у всех.

были самыми тяжелыми: это температура 40 и ломки. Затем пропали обоняние и вкус", - рассказал Пьеха.

Но проблемы начали уже после болезни: у певца просел иммунитет и не до конца восстановился голос. В итоге Пьеха до сих пор хрипит и пытается поправить ситуацию с помощью дыхательной гимнастики.

Напомним, Инфаркт на свадьбе у молодого внука Эдиты Пьехи

Как сообщала Politeka, Беда случилась с Пьехой, будущее знаменитости под угрозой

Также Politeka писала, что Убитый горем Стас Пьеха рассказал о беде в семье