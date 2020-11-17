Дочка відомої української співачки Олі Полякової Маша приголомшила несподіваними кадрами

Фото дівчина розмістила на своїй сторінці в Instagram, але незабаром їх видалила. Однак знімки встигли перепостити інші сторінки, пише Politeka.net.

На кадрах 15-річна Маша позує в басейні в жовтому купальнику.

На одному з фото дівчина вилізла з води і розвернулася спиною. Дочка співачки без сорому демонструвала пишну п'яту точку, яка була практично не прикрита.

Думки щодо таких кадрів розділилися.

"Це взагалі повний треш», «сміливо», «Ого попець, не очікувала», «Фу», «якщо є, що показати чому їй соромляться тим більше зараз такі фотки у всіх є», «Вся в матір», "все, понесло дівку", "яка мама, така і дочка. Крім заду нічим пишатися", "по маминих стопах", "так зарано такі фото", "Однозначно зарано", "це реально перебір", "Красопета! Є чим похвалитися", " для 15 років аж надто рано і вульгарно!!! І справа не в тому, яка ж..а, а всьому свій час!!!", "Маша красива, дівчинка, нічого тут поганого не побачила, все особливо в 15 фотографують свою попу», «Мама навчила», "Нормальна попа", «на Каменських надивилася», - пишуть в мережі.

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