Дочка відомої української співачки Олі Полякової Маша приголомшила несподіваними кадрами
Фото дівчина розмістила на своїй сторінці в Instagram, але незабаром їх видалила. Однак знімки встигли перепостити інші сторінки, пише Politeka.net.
На кадрах 15-річна Маша позує в басейні в жовтому купальнику.
На одному з фото дівчина вилізла з води і розвернулася спиною. Дочка співачки без сорому демонструвала пишну п'яту точку, яка була практично не прикрита.
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Думки щодо таких кадрів розділилися.
"Це взагалі повний треш», «сміливо», «Ого попець, не очікувала», «Фу», «якщо є, що показати чому їй соромляться тим більше зараз такі фотки у всіх є», «Вся в матір», "все, понесло дівку", "яка мама, така і дочка. Крім заду нічим пишатися", "по маминих стопах", "так зарано такі фото", "Однозначно зарано", "це реально перебір", "Красопета! Є чим похвалитися", " для 15 років аж надто рано і вульгарно!!! І справа не в тому, яка ж..а, а всьому свій час!!!", "Маша красива, дівчинка, нічого тут поганого не побачила, все особливо в 15 фотографують свою попу», «Мама навчила», "Нормальна попа", «на Каменських надивилася», - пишуть в мережі.
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