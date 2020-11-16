Модель й сестра Кім Кардаш'ян Кайлі Дженнер похвалилася бездоганною фігурою, перетворившись на Грінча

Як повідомляє Politeka, фотографію знаменитість викинула у себе на сторінці в Instagram.

"Грінч і Кайлі викрадають Різдво. Вже скоро", - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що таким чином знаменитість вирішила просунути свою лінійку косметики. Однак шанувальники більше звернули увагу на позаземний вигляд кумира, про що говорить те, що відбувається під постом.

"Вау, які очі шикарні. Погляд на мільйон просто", "кращий Грінч, якого я коли-небудь бачив", " я в тебе закохався, Кайлі. Шалено добре виглядаєш", "дуже милий погляд«,» підкорюєш серця, красуня", - пишуть вони.

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На фото Дженнер позувала в кофті і штанях білого кольору. Образ красуня доповнила білим топом, який можна побачити під розкритою накидкою. Волосся у Кайлі були розпущеними, а в приспущених штанях можна побачити шпильку. Модель зовсім не бентежило, що видно було стрінги на кадрі, що зробило знімок трохи пікантним.

Шанувальники були "без розуму" від побаченого.

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