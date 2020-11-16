Модель й сестра Кім Кардаш'ян Кайлі Дженнер похвалилася бездоганною фігурою, перетворившись на Грінча
Як повідомляє Politeka, фотографію знаменитість викинула у себе на сторінці в Instagram.
"Грінч і Кайлі викрадають Різдво. Вже скоро", - коротко йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що таким чином знаменитість вирішила просунути свою лінійку косметики. Однак шанувальники більше звернули увагу на позаземний вигляд кумира, про що говорить те, що відбувається під постом.
Розлучення Христини Орбакайте з чоловіком, з'явилися фото, які все пояснюють, і реакція Галкіна: "Дитина щаслива"
Біда з дворічним сином Тодоренко, зірка зі сльозами розкрила деталі: "Всю ніч прокидався від..."
"Як не соромно": пустун Артур Пирожков безсоромно засвітив свої "причиндали" , у Тарзана з'явився конкурент
Нова ВІА Гра зганьбила Меладзе в прямому ефірі: "Сподіваюся, Костянтин дав ляща цій кучерявій"
"Вау, які очі шикарні. Погляд на мільйон просто", "кращий Грінч, якого я коли-небудь бачив", " я в тебе закохався, Кайлі. Шалено добре виглядаєш", "дуже милий погляд«,» підкорюєш серця, красуня", - пишуть вони.
До цього ми розповідали, що відома модель Кайлі Дженнер показала себе на радість фанатів
На фото Дженнер позувала в кофті і штанях білого кольору. Образ красуня доповнила білим топом, який можна побачити під розкритою накидкою. Волосся у Кайлі були розпущеними, а в приспущених штанях можна побачити шпильку. Модель зовсім не бентежило, що видно було стрінги на кадрі, що зробило знімок трохи пікантним.
Шанувальники були "без розуму" від побаченого.
Нагадавши, Кайлі Дженнер у ванній при свічках показала, як виглядає ідеал
А ще Politeka писала, що Кайлі Дженнер заворожила пружними обсягами в тісній білизні
Також Politeka повідомляла, що пишногруда Кайлі Дженнер пройшлася по коридору, трясучи "бомбочками" в Леопарді