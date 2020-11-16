Скандальну співачку MARUV, справжнє ім'я якої Анна Корсун, звинуватили в плагіаті після виходу нової пісні

Як повідомляє Politeka, про це свідчить те, що відбувається на сторінці знаменитості в Instagram.

Так, співачка опублікувала ролик до своєї нової пісні Maria, проте користувачі мережі відразу виявили "підставу", звинувативши зірку в плагіаті.

"Хто подумав про hwasa?", "дуже і дуже схоже на hwasa», «плюсую, реально схоже","Hwasa " Maria"...плагіат» більше нічого сказати)", " я ж не одна відразу напівмала про Hwasa-Maria?",- пишуть вони.

До цього ми розповідали, що українська співачка MARUV вразила красою, влаштувавши гарячі танці в облягаючій сукні

Так, співачка позує в облягаючій сукні, спершу грайливо заглядаючи в кадр. У якийсь момент красуня пускається в танок, елегантно демонструючи фігуру у всій красі.

Уточнимо, що кадри MARUV вирішила ніяк не підписувати, хоча він і без цього викликав фурор серед користувачів. Вони здивувалися не тільки різкій зміні іміджу кумира, а й елегантним рухам співачки.

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