Зірка розповіла, як провела перший день відпочинку

Скандально відома балерина Анастасія Волочкова зараз проводить відпочинок в теплих краях

Артистка любить хвалитися тим, як проводить час, повідомляє Politeka.net. Часто балерина згадує, що проводить відпочинок разом з коханим, але ні обличчя, ні його особистості зірка не розкриває.

Цього разу Волочкова розповіла, що вирушила в романтичну подорож. Зірка стала активніше робити пости з фотографіями у своєму Instagram.

Так, цього разу зірка постала у білій маєчці, накинувши зверху кофту і в міні-шортиках. Артистка взула шльопанці зі штучними квітами.

Анастасія виставила вперед ніжку, хвалячись стрункістю.

Знаменитість позувала стоячи на піску, піднявши над собою рожеву парасольку.

"Сьогодні дуже дощовий Мальдівський день.😊 🌺 Але дощик в цьому райському місці - благодать!🙏 Набагато приємніше, ніж в холоді! 🙏 По прильоту сьогоднішньому ми спали весь день.🙈 Я так люблю цей Мальдівський край! І завжди вибираю різні і цікаві острови! І це важливо не що і де, а з ким і як!!!❤ ️ 🌺 🔥 ", - написала артистка.

За 40 хвилин пост зібрав понад 2000 лайків. Користувачі мережі не змогли залишити коментарі. Адже артистка відключила цю можливість.

Примітно, що свій попередній пост, де зірка позувала в купальнику, вона на час дозволила коментувати. У бік артистки тут же посипалися повідомлення різного характеру, в тому числі і хейтерські.

Нагадаємо, Анастасія Волочкова позувала, перекинувшись на спині чоловіка. Зірка показала свою розтяжку, надівши досить тісне боді.

Примітно, що і цього разу чоловік був знятий зі спини.

Нагадаємо, що Волочкова з розставленими до стелі ногами похвалилася розтяжкою перед дітьми

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