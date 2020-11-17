Скандально відома балерина Анастасія Волочкова зараз проводить відпочинок в теплих краях
Артистка любить хвалитися тим, як проводить час, повідомляє Politeka.net. Часто балерина згадує, що проводить відпочинок разом з коханим, але ні обличчя, ні його особистості зірка не розкриває.
Цього разу Волочкова розповіла, що вирушила в романтичну подорож. Зірка стала активніше робити пости з фотографіями у своєму Instagram.
Так, цього разу зірка постала у білій маєчці, накинувши зверху кофту і в міні-шортиках. Артистка взула шльопанці зі штучними квітами.
Анастасія виставила вперед ніжку, хвалячись стрункістю.
"Податок до 100 тисяч гривень на рік": з'ясувалося, що придумали в Раді, щоб змусити українців розщедритися
Мама Вєрки Сердючки засвітила свій скарб, фото пробирає до мурашок: "Мамина доця"
Кіркоров показав домашній сніданок красуні-дочки, вигляд вражає: «Видно, що не бідуєте»
Нова ВІА Гра зганьбила Меладзе в прямому ефірі: "Сподіваюся, Костянтин дав ляща цій кучерявій"
Знаменитість позувала стоячи на піску, піднявши над собою рожеву парасольку.
"Сьогодні дуже дощовий Мальдівський день.😊 🌺 Але дощик в цьому райському місці - благодать!🙏 Набагато приємніше, ніж в холоді! 🙏 По прильоту сьогоднішньому ми спали весь день.🙈 Я так люблю цей Мальдівський край! І завжди вибираю різні і цікаві острови! І це важливо не що і де, а з ким і як!!!❤ ️ 🌺 🔥 ", - написала артистка.
За 40 хвилин пост зібрав понад 2000 лайків. Користувачі мережі не змогли залишити коментарі. Адже артистка відключила цю можливість.
Примітно, що свій попередній пост, де зірка позувала в купальнику, вона на час дозволила коментувати. У бік артистки тут же посипалися повідомлення різного характеру, в тому числі і хейтерські.
Нагадаємо, Анастасія Волочкова позувала, перекинувшись на спині чоловіка. Зірка показала свою розтяжку, надівши досить тісне боді.
Примітно, що і цього разу чоловік був знятий зі спини.
Нагадаємо, що Волочкова з розставленими до стелі ногами похвалилася розтяжкою перед дітьми
Також Politeka писала, що розлючена Волочкова не витримала нападок і виправдалася за вино після репетицій
А ще Politeka повідомляла, що розгульна Волочкова з бездонним декольте притулилася до зрілого красеня