Хлопець Ольги Бузової Давид Манукян (Дава), схоже занудьгував за своїм минулим, і показав архівні знімки

Як пише Politeka.net, фотографії Дава показав на своїй сторінці в Instagram.

Коханець скандальної співачки розповів, що раніше професійно займався бальними танцями і, навіть досяг у цьому чималих висот.

Дава дуже пишається минулими заслугами, досягнутими в амплуа танцюриста.

"Танці - це моє життя! Ми з Кароліною (партнерка Давида по танцях — прим. Ред.) стали чемпіонами Росії і віце-чемпіонами світу», — поділився 27-річний блогер з передплатниками.

Зараз же Давид Манукян знайшов себе в ролі співака. На його рахунку дуети з репером Серьогою і королем російської естради Філіпом Кіркоровим.

Нещодавно Дава з Кіркоровим навіть записали спільну пісню "Ролекс", виконувати яку вони, по всій видимості, будуть на новорічному "Вогнику". По крайней мере, такий висновок можна зробити по фото, які поп-король показав на своїй сторінці в Instagram.

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