Співачка Міша Романова розпалила публіку розкішним виглядом у червоній сукні

Як передає Politeka.net, 30-річна екс-учасниця групи ВІА Гра опублікувала свіже фото у своєму мікроблозі в Instagram.

Міша Романова відображена в обтягуючі червоній сукні. Прикрашене мереживом глибоке декольте відкриває погляду пишні форми артистки. Співачка сиди на дивані. Однією рукою вона стосується волосся.

"Напевно, немає такої людини в світі, яка б любила червоний колір більше, ніж люблю його я», - написала співачка.

"Місяць тому, а як з минулого життя", - прокоментував пост артистки фотограф, який і зробив цей вражаючий кадр.

У мережі зазначили, що Романовій дуже личить червоний колір.

"Ви прекрасні Міша Романова вам до лиця цей образ«," і щоб комусь він йшов більше, ніж тобі», "шикарна як завжди!", - пишуть в коментарях.

Раніше ми повідомляли, що 30-річна екс-учасниця групи ВІА Гра опублікувала свіже фото, на якому постала в обтягуючій сукні шоколадного відтінку.

Ефектна блондинка, з "мокрою" укладанням на голові, повернулася до камери спиною, блиснувши апетитним "горішком", упакованим в щільну тканину, і спокусливими обрисами пружного бюста.

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