Співачка Міша Романова розпалила публіку розкішним виглядом у червоній сукні
Як передає Politeka.net, 30-річна екс-учасниця групи ВІА Гра опублікувала свіже фото у своєму мікроблозі в Instagram.
Міша Романова відображена в обтягуючі червоній сукні. Прикрашене мереживом глибоке декольте відкриває погляду пишні форми артистки. Співачка сиди на дивані. Однією рукою вона стосується волосся.
"Напевно, немає такої людини в світі, яка б любила червоний колір більше, ніж люблю його я», - написала співачка.
"Місяць тому, а як з минулого життя", - прокоментував пост артистки фотограф, який і зробив цей вражаючий кадр.
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У мережі зазначили, що Романовій дуже личить червоний колір.
"Ви прекрасні Міша Романова вам до лиця цей образ«," і щоб комусь він йшов більше, ніж тобі», "шикарна як завжди!", - пишуть в коментарях.
Раніше ми повідомляли, що 30-річна екс-учасниця групи ВІА Гра опублікувала свіже фото, на якому постала в обтягуючій сукні шоколадного відтінку.
Ефектна блондинка, з "мокрою" укладанням на голові, повернулася до камери спиною, блиснувши апетитним "горішком", упакованим в щільну тканину, і спокусливими обрисами пружного бюста.
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