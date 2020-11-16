"Кілька років тому його витягли з того світу..."

Раптова смерть 28-річного українського співака і композитора Філіпа Левшина стала шоком для багатьох

Рідні, друзі та шанувальники артиста у нестямі від незворотної втрати. У мережі піднялася хвиля скорботи.

"Він був талановитим автором, співаком, шоуменом, багато його знали по телевізійних проектах. Думаю, у багатьох з ним тільки хороші асоціації. Кілька років тому ми йому вже допомогли, витягли його з того світу, але цього разу підступний панкреатит все ж переміг, у Філіпа залишилася тільки Мама», - написав друг Левшина піар-фахівець Андрій Царенок.

"Філіп Левшин був дуже талановитим автором пісень і шоуменом! Я кілька років тому мала честь працювати з ним! Світла пам'ять тобі дорогий Филипушка, ти ще зовсім молодий хлопчик, тобі б ще жити і творити! RIP", - написала Лідія Тропман.

"Позитивний і веселий, легкий і товариський.... Дуже шкода, що так рано.... Несподівано. R.I.P», - написала ведуча Вікторія Христинченко.

"Філіп був дуже позитивною людиною, талановитим автором, співаком, шоуменом, багато його знали по телевізійних проектах. Кілька років тому він вже поборов хворобу, але цього разу панкреатит все ж переміг..." - пише співачка Борислава Білоцерківська.

"Філіп Левшин RIP. Ти був завжди таким яскравим! Талановитий артист! Як шкода", - написав композитор Олексій Малахов.

"Прощай, мій милий, світлий, Містер Харизма і Мега людина!!! Філліпушка, Спочивай з миром....Царство Небесне тобі, дорогий друже!!! Ми пам'ятатимемо тебе....!!!!",- пише Наталія Мазур.

"Мені складно в це повірити... Мені чертовски боляче ... мій дорогий і рідний Филипушка, Фил ...(Філіп Левшин) ... як же так? 😭 😭 😭 У мене немає слів... Мої співчуття всім рідним і всім близьким... для кого це така ж величезна втрата як для мене... P. S. Спочивай зі світом мій... Твій сміх, Твоя посмішка, твої вічні фрази " Все Буде Добре, Тримайся... ми всі зможемо", Твоя щирість і людяність... Ти назавжди залишишся у мене в серці", - пишуть в мережі.

"Нехай ти таким залишишся в нашій пам'яті: яскравий, епатажний, талановитий і завжди усміхнений!",- написала піар-експерт Олеся Тарасенко.

Філіп Левшин був автором пісень для багатьох відомих артистів-Філіпа Кіркорова, Миколи Баскова, Григорія Лепса, співачки МакЅим, Міті Фоміна та інших. Також він брав участь у талант-шоу "Х-фактор".

Філіп Левшин виступав і як виконавець пісень.

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