Відома модель, зірка Victoria's Secret, Алессандра Амбросіо, похвалилася стрункою фігурою на природі

Знаменитість народила двох дітей, але її фігура залишилася без змін, пише Politeka.net. Красуня похвалилася вигинами на природі, вставши в красиву позу.

Алессандра одягла прозоре плаття, під яким проглядалося крихітне бікіні, що обтягнуло її красиві груди, і трохи оголило сідниці.

Образ завершили стильні прикраси.

Тонкий поясок на талії підкреслив її, а через прозору тканину стали видні стрункі довгі ніжки.

Модель розтягнулася на тлі заходу сонця. Вона підняла руки і закрила очі. Вітер грався з її волоссям, сама красуня виглядала дуже невимушено.

За три години пост зібрав понад 30 тисяч лайків і багато коментарів. Користувачі мережі написали їй багато приємного, адже фігура красуні гідна тільки таких слів.

"Прекрасна Алессандра", - написав один з шанувальників.

Раніше ми писали, що Алессандра Амбросіо підкорила формами на пляжі, вбравшись в крихітне бікіні. Знаменитість одягла маленький купальник рожевого кольору, який підкреслював і оголював найпікантніші місця.

Знаменитість також розбурхала ефектним ракурсом, вставши перед фотографом напівбоком.

Раніше повідомлялося, що Алессандра з вологим волоссям, в солом'яному капелюшку і накинутому на плечі помаранчевому парео сиділа у дворі з цуценям лабрадора. Дівчина притиснула до грудей малюка, блиснувши пікантними лініями і округлостями, стягнутими темно-зеленою маєчкою.

Зірка посунула камеру, щоб показати морду цуценя крупним планом, але при цьому, очевидно, що шанувальники милувалися не тільки твариною.

Нагадаємо, що модель Алессандра Амбросіо в пікантному купальнику подражнила апетитними вигинами: "Русалка!".

Також Politeka писала, що Алессандра Амбросіо подражнила соковитими вигинами, задерши руки в мікроскопічному купальнику: "яскравіше сонця!».