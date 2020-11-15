Українська співачка Настя Каменських вразила шанувальників, засвітивши розкішні місця в одному топі

Як повідомляє Politeka, ролик Красуня воліла розмістити у себе на сторінці в Instagram.

«Ніжність. Пристрасть. Чуттєвість. І ми пірнаємо в наш любовний сюр - ️ я розповім тобі про все, що на серці. І ти відчуєш. Відчуєш мій vibe", - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на кадрах Каменських позує сидячи, граючи на камеру з накидкою. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її шанувальників.

«Дуже чекаємо», «справжня пожежа», «боже, як красиво й естетично», «не можу більше чекати😍», «повинно бути чуттєве», «цікавенько», «це буде просто космос», «на серці Потап, шо там може бути», - пишуть вони.

До цього ми розповідали, що співачка Настя Каменських сколихнула публіку особливою подією

Тканина, немов пелюстки, ніжно обернула пишний бюст артистки. При цьому посередині корсета була прозора вставка, що дозволила глядачам насолодитися спокусливими лініями її пружних принад.

Незвичайний лук доповнила укладання з великою кількістю гелю: Настя максимально пригладила свої кучеряшки, прикривши тоненькими локонами обличчя.

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