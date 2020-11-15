Популярна американська модель Кайлі Дженнер вразила розкішною, одягнувши її в шкіряне вбрання

Як повідомляє Politeka, фотографію знаменитість опублікувала в Instagram.

"Наряд ідеально підходить до червоного і Різдва", - коротко йдеться в повідомленні.

На знімках Кайлі позує в облягаючому шкіряному вбранні, який максимально демонструє пружні форми красуні. Шанувальники знаменитості були "без розуму" від побаченого.

"Вау, які фантастичні вигини«," чертовски хороша» « "здається, це кращий твій наряд за сьогодні" «" ось це у тебе зачіска! Краще нікуди", "ти зробила мій день, Кайлі", "сама витонченість", - пишуть вони.

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На фото Дженнер позувала в кофті і штанях білого кольору. Образ красуня доповнила білим топом, який можна побачити під розкритою накидкою. Волосся у Кайлі були розпущеними, а в приспущених штанях можна побачити шпильку. Модель зовсім не бентежило, що видно було стрінги на кадрі, що зробило знімок трохи пікантним.

Фанати знаменитості були в "дикому" захваті від побаченого.

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