Популярна американська модель Кайлі Дженнер вразила розкішною, одягнувши її в шкіряне вбрання
Як повідомляє Politeka, фотографію знаменитість опублікувала в Instagram.
"Наряд ідеально підходить до червоного і Різдва", - коротко йдеться в повідомленні.
На знімках Кайлі позує в облягаючому шкіряному вбранні, який максимально демонструє пружні форми красуні. Шанувальники знаменитості були "без розуму" від побаченого.
"Вау, які фантастичні вигини«," чертовски хороша» « "здається, це кращий твій наряд за сьогодні" «" ось це у тебе зачіска! Краще нікуди", "ти зробила мій день, Кайлі", "сама витонченість", - пишуть вони.
MARUV з диким декольте випробувала публіку на міцність: "Справжня наркобаронеса"
Шалена Ана Чері залізла у воду без купальника, убивши наповал гарячим виглядом: "За 15 хвилин до…"
Прилизана Каменських блиснула "багатством" в прозорому декольте: Потап може пишатися
"До мінус 16": українців попередили про люті морози, коли чекати погодного удару
До цього ми писали, що відома модель Кайлі Дженнер показала себе на радість фанатів.
На фото Дженнер позувала в кофті і штанях білого кольору. Образ красуня доповнила білим топом, який можна побачити під розкритою накидкою. Волосся у Кайлі були розпущеними, а в приспущених штанях можна побачити шпильку. Модель зовсім не бентежило, що видно було стрінги на кадрі, що зробило знімок трохи пікантним.
Фанати знаменитості були в "дикому" захваті від побаченого.
Нагадавши, Кайлі Дженнер у ванній при свічках показала, як виглядає ідеал
А ще Politeka писала, що Кайлі Дженнер заворожила пружними обсягами в тісній білизні
Також Politeka повідомляла, що пишногруда Кайлі Дженнер пройшлася по коридору, трясучи "бомбочками" в Леопарді