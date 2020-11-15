Співачка й зірка "Дом-2" Ольга Бузова вразила емоційним одкровенням, не витримавши напруги

Як передає Politeka.net, 34-річна зірка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала разом з партнером на проекті "Льодовиковий період" Дмитром Соловйовим.

Мокра від поту і сліз Бузова закрила очі й склала долоні, ніби благаючи - судді виявилися неприклонні і поставили парі набагато нижчий бал, ніж той, на який вони розраховували. Варто відзначити, Соловйов також не стримав сліз.

Темою зворушливого номера Ольги та Дмитра став фільм-катастрофа, знятий за реальними мотивами, - "Екіпаж".

"Не знаю навіть з чого почати, рідні🙏 Я просто вчора в черговий раз відчула вашу колосальну підтримку... Так, я дуже засмутилася через оцінки, мені було прикро, я цього і не приховувала, вірніше я не зрозуміла, чому саме за наш «Екіпаж»✈️ такий низький бал ✈ ми дуже сильно старалися і готувалися😔, але так вирішили наші судді... Я не накручую ситуацію, Ви просто подивіться вирізок з ефіру, як схопилися Максим і Ілля від радості, що прокат вийшов, як треба 🔥🔥🔥, як я плакала від щастя, що не підвела ні себе, ні партнера, ні тренерський склад - і відкатала по максимуму 💪🏻 Ми думали, що нарешті зробили ці заповітні 6.0✨💫 Раділи всі, як діти 😣. Тому напевно так і засмутилися, коли оголосили результати😢", - поділилася в підписі Бузова.

Користувачі кинулися коментувати пост зірки:

"Оль, підніметеся еше і не раз, ми в вас віримо 🙏 🙏 "

"Олечка, для нас ти найкраща!!! Виступ був на вищому рівні! Як завжди прекрасна❤️ 😍 🔥 "

"В кінці виступу у мене мурашки пробігли😂 😉молодці👍"

"А де Дава? Навіть не підтримав тебе 😅"

"Нічого ми ще зробимо з тебе спортсменку! Співачку вже зробили 😭 😭 😁 😁 "

"Оленька! Якщо удар в спину, то ви 100% попереду!!!!🔥 🔥 🔥 не здавайся!!!!"

Нагадаємо, що Бузова закинула ноги на спортивного мачо і зачарувала пружними сідницями.

Також Politeka повідомляла, що збуджена Бузова ледве втримала свої квіточки в руках.