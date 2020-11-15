Популярна модель зі Сполучених Штатів Ана Чері помірялася розкішною фігурою, одягнувшись в тісні лосини
Як повідомляє Politeka, кадрами знаменитість поділилася у себе на сторінці в Instagram.
"Це воно!"- коротко йдеться в повідомленні.
На самому ролику Чері позує в облягаючих лосинах, демонструючи апетитні принади ззаду. У якийсь момент в кадрі з'являються її подруги, які також одягалися в тісні наряди. При цьому дівчата не соромилися показувати свої кращі форми.
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"О боже, це просто свято якесь. Одна краща за іншу", " абсолютна Краса. Фантастичні солодкі місця», «Божественні форми», "дуже круто вийшло", - пишуть її шанувальники.
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Спочатку красуня стояла передом до камери, показуючи свої пружні великі "м'ячики". Дівчина стискала їх руками, що привело в захват шанувальників.
Потім Ана повернулася спиною, і продемонструвала свою «п'яту точку», яку прикривала лише смужка від трусиків. В кінці відео модель пірнула у воду.
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