Популярна американська актриса і модель Памела Андерсон подражнила фанатів, посвітивши бездоганною фігурою в ночнушке

Як розповідає Politeka, фотографію знаменитість викинула у себе в Instagram.

"Дивіться прямий ефір з моєю мамою-вона дуже мудра. Запитайте нас про що завгодно-буде багато цікавого і веселого", - йдеться в повідомленні.

Пост знаменитість супроводжувала фотографією, на якій вона в ночнушке ефектно сперлася на підвіконня. Це спровокувало справжній " бум " серед її шанувальників.

"Ти мене позбавляєш спокою«,» божевільна Краса«,» найкраща", - пишуть вони.

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Так на одному зі знімків Памела Андерсон зображена повністю роздягненою на березі моря. Гола модель схопила за поводи чорного поні, стала на коліна, і потягнулася губами, щоб поцілувати скакуна - перед такою красунею просто неможливо встояти. Інші фотографії перекривають один одного і складно розглянути, що на них зображено, проте на одній виділяється оголені груди знаменитої красуні, очевидно, інші знімки не менш Відверті.

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