Курс валют в Україні 16 листопада обрадує сміливим зміцненням позицій гривні, про що говоритиме вартість долара і євро

Як повідомляє Politeka, про це свідчить прогноз економістів.

Стодоларова купюра, попри тривале зростання, істотно відкотиться: гривня «відкусить» 8,05 позиції. Схожа розправа буде і з євро. Гривня нещадно відбере у нього 5,42 позиції.

Курс валют від НБУ 16 листопада:

Долар – 28,1158 грн;

Євро - 33,2118 грн.

Пройдеться Гривня і по російському рублю, десять з яких можна буде купити за 3,6485.

Також ми повідомляли, що в Україні на сьогодні відсутні передумови для стрімкого падіння курсу, тому гривня буде втрачати в ціні поступово. В умовах пандемії, гривня показує досить середню девальвацію, адже є валюти, які знецінюються набагато стрімкіше.

Нагадаємо, економіст Андрій Новак висловив упевненість в тому, що в Україні навмисно намагаються підняти курс долара.

За його словами, здешевлення гривні вигідне українським експортерам.

"Якщо йти за такою логікою, то ще краще буде курс 35, а ще краще - 40. Ясно, що таку логіку в уста президента вкладають ті, кому це потрібно. Тому що експортерів чим дорожче валюта, тим краще. У нас досі відсутня державна економічна політика, яка була б підпорядкована хоч якійсь стратегії. Ось, звідки всі наші біди", - зазначив експерт.

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