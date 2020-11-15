Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова показала, як розважається з таємним коханцем вечорами

Більше року триває таємний роман балерини з невідомим бізнесменом, особистість якого Волочкова дуже ретельно приховує від публіки. Кілька місяців тому вона навіть заявила, що чоловік зіграє з нею розкішне весілля, але чомусь цього не сталося в обіцяний термін.

Замість цього зірка продовжує інтригувати своїми фото у відвертому вигляді. Щоб уникнути негативу, Волочкова приховує коментарі в Instagram, але на анти-фанатських групах продовжують обговорювати незручні моменти з Волочковою.

Перевернувшись на спині чоловіка і позуючи в тісному боді, вона показала не тільки свою розтяжку, але ще і жирне волосся, налякавши користувачів мережі.

"Ти б голову вимила чи що😷; улюблений трансформер, постійно різні фігури 😂; коліно роздвоїлося і стеля провис , я кричу😂; Прислуга чоловічої статі не гидлива, однак.....🙉 😮 ; знову мужичка для фотосесій відловила..; У коханого теж безжопие спостерігається?) 🙈Знайшли один одного) це доля😜; яка крива підтримка😂. Зін, ти б хоч на нормальних танцюристів і фігуристів глянула».

Нещодавно стало відомо, що Анастасія збирається зняти кліп. З цього приводу в профілі зірки в Instagram з'явилася ціла серія кадрів, які продемонстрували, як змінилася за цей час сама Волочкова. Знаменитість приміряла найрізноманітніші вбрання, але далеко не всі з них були сприйняті позитивно.

Більш того, деякі образи Анастасії висміяли в мережі на анти-фанатських сторінках, вважаючи, що зміною зачіски і коротким платтям з блискітками її фігуру вже не врятувати.

Балерина засвітила улоговинку і продемонструвала обриси обвислого бюста. Непомітний макіяж і легкі локони доповнювали її образ. Після Волочкова показала себе в образі вчительки в білому костюмі, приміряла зухвалий наряд з сріблястої тканини з блискітками і навіть пройшлася по біговій доріжці в пуантах.

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