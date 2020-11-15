Перша травесті-діва України Монро викликала фурор новою ідеєю і пікантними кадрами

Як передає Politeka.net, 42-річна епатажна актриса Невгамовна Монро опублікувала свіже відео у своєму мікроблозі в Instagram - найяскравіші моменти онлайн-ефіру на її YouTube-каналі (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Яскрава блондинка постала в стильному леопардовому комбінезоні у себе на кухні, розважаючи публіку на будь-який лад. Зокрема, зірка пустилася в дикий танок під ламбаду, потрапила в кумедний конфуз, переплутавши "се*с" зі Сталіним, а також випила келих "за здоровий спосіб життя".

"Ідея прямих ефірів на YouTube у вихідні дні напросилася сама! Адже справлятися з труднощами, панікою, постійною напругою і стресом краще разом 🤗 Я, після, на адреналіні, не могла заснути до чотирьох годин, все розписувала теми наступних ефірів і продумувала образи... Для всіх, хто не в курсі: #Монровихідногодня. Це два прямих ефіру на тиждень на час карантину! Субота вечір - тусовочний, шалений і кружильний, але з нотками просвітництва і особистих історій зі шкатулки Королеви Ютюба 😆 Неділя вдень - затишний, домашній, ламповий. Щось готуємо, копошимося і обговорюємо закачування на зиму 😍 такий собі бранч в сімейному колі", - йдеться в пості Монро.

Користувачі кинулися коментувати побачене, залишившись в захваті від світської левиці:

"Монро це як мати Андрія Петрова, Жидковського і Владлени" - "швидше педагог 😍"

"Ефір був шик і блиск.👍"

"Скільки енергії, жіночності! Люблю 😘❤️"

"👍настрій підняли, як завжди!"

"Теж веду здоровий спосіб життя))) за Ваше здоров'я 🥂"

"Заряджає👏"

"Дивилася прямий ефір👍 Ламбада була 👍 🤩 🤩 🤩 "

"Дорога Монрітушка🥰я дивилася Вас у записі😉Все на вищому! Повний екстаз 😅 😄 🤘"

Нагадаємо, Монро зізналася, що змінило її до невпізнання: "Реально інша людина"

Також Politeka писала, що шалена Монро змінилася до невпізнання і розбурхала одкровенням.