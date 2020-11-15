Перша травесті-діва України Монро викликала фурор новою ідеєю і пікантними кадрами
Як передає Politeka.net, 42-річна епатажна актриса Невгамовна Монро опублікувала свіже відео у своєму мікроблозі в Instagram - найяскравіші моменти онлайн-ефіру на її YouTube-каналі (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).
Яскрава блондинка постала в стильному леопардовому комбінезоні у себе на кухні, розважаючи публіку на будь-який лад. Зокрема, зірка пустилася в дикий танок під ламбаду, потрапила в кумедний конфуз, переплутавши "се*с" зі Сталіним, а також випила келих "за здоровий спосіб життя".
"Ідея прямих ефірів на YouTube у вихідні дні напросилася сама! Адже справлятися з труднощами, панікою, постійною напругою і стресом краще разом 🤗 Я, після, на адреналіні, не могла заснути до чотирьох годин, все розписувала теми наступних ефірів і продумувала образи... Для всіх, хто не в курсі: #Монровихідногодня. Це два прямих ефіру на тиждень на час карантину! Субота вечір - тусовочний, шалений і кружильний, але з нотками просвітництва і особистих історій зі шкатулки Королеви Ютюба 😆 Неділя вдень - затишний, домашній, ламповий. Щось готуємо, копошимося і обговорюємо закачування на зиму 😍 такий собі бранч в сімейному колі", - йдеться в пості Монро.
Користувачі кинулися коментувати побачене, залишившись в захваті від світської левиці:
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"Монро це як мати Андрія Петрова, Жидковського і Владлени" - "швидше педагог 😍"
"Ефір був шик і блиск.👍"
"Скільки енергії, жіночності! Люблю 😘❤️"
"👍настрій підняли, як завжди!"
"Теж веду здоровий спосіб життя))) за Ваше здоров'я 🥂"
"Заряджає👏"
"Дивилася прямий ефір👍 Ламбада була 👍 🤩 🤩 🤩 "
"Дорога Монрітушка🥰я дивилася Вас у записі😉Все на вищому! Повний екстаз 😅 😄 🤘"
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