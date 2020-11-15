Відома співачка британського походження Дуа Липа показала себе і розповіла про гостя

На фото Дуа позує в штанях і бюстгальтері. Зірка взялася руками за пружний бюст, роблячи фотографію максимально пікантною. Волосся були у дівчини зібрані назад, а образ красуня доповнила яскравим кулончиком на ланцюжку. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Оголошення про спеціального гостя завтра", - написала зірка під фото.



Фанати поставили понад 800 тисяч лайків і написали коментарі:

"Я люблю тебе", "дитина", "перший", "Королева"," Люблю тебе, жінка Дуа Липа"," Люблю цю королеву", " але ти бачиш це .....", "Я гаряче, ніж ти", "Я не можу дочекатися цього"," Не можу дочекатися зустрічі з вами!", "Що, якщо це Майлі і ви, хлопці, виконуєте роль ув'язненого", "спеціальний гість, Bokudes", "такий бій навіть прес є", "вже в черзі", "Одягайся", " іноді в житті хочеться стати відомим футболістом, іноді - мільярдером, а треті - космонавтом. Але сьогодні ... сьогодні я просто хочу бути цими двома руками".

Повідомлялося, що відома співачка з Великобританії Дуа Липа захопила шанувальників, вбравшись в шкіряний корсет.

"Спасибі прекрасній команді за те, що запросили мене», - йдеться в повідомленні.

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