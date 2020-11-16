Відома модель Келлі Гейл з Victoria’s Secret показала себе і розповіла про своє минуле

На фото Келлі позує в в нижній білизні і чорному корсеті з бахромою. Образ дівчина доповнила стильними рукавичками, а волосся залишила розпущеним. Гейл була на подіумі і зовсім не ніяковіла свого вбрання. Як можна помітити, це дуже старий знімок, і тоді модель тільки починала кар'єру. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Не можу повірити, що це було 7 років тому... Я була дитинкою", - підписала красуня фото.

Фанати поставили понад 30 тисяч лайків і написали коментарі:

"Тепер ти виглядаєш точно так само !!!!!", "Шалено красива", "вічно чудова", " що? Реально?", "Як чудово", " ти чесно виглядаєш так добре !! Бути на шоу, мабуть, було благословенням", "Пекельна дитина, лол", "фантастичний ангел", "велика дівчинка", "Люблю цей постріл, красива".

Повідомлялося, що супермодель Келлі Гейл з Victoria's Secret вразила формами, елегантно розвалившись на дивані без білизни.

На знімку Келлі Гейл позує без білизни і в крихітних шортах, прикривши пружні принади книгою. При цьому красуня елегантно заглядає в кадр, розставивши при цьому ноги. Шанувальники дівчини буквально "зійшли з розуму" від побаченого.

Нагадавши, Келлі Гейл з Victoria's Secret захопилася грою з друзями і підкорила видом без білизни

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