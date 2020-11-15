Британська супермодель Наомі Кемпбелл вразила новим кадром в стильному вбранні
Як передає Politeka.net, 50-річна нев'януча красуня опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в образі бізнесвумен.
Розкішна брюнетка позувала в білому костюмі з жакета овер-сайз і спідниці міді, а також чорному топі зі спокусливим декольте. Крім того, на ній були чобітки-сіточка на високих підборах з відкритим носом.
Наомі з розпущеним волоссям і в сонцезахисних окулярах тримала в руках мобільний телефон, на якому щось набирала.
"Ви мені вже написали? напишіть мені: 1917 905 7005 💖", - підписала знімок зірка подіуму.
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Користувачі кинулися коментувати побачене, не шкодуючи компліментів:
"Королева 😍"
"Чобітки❤️❤️❤️"
"Класна дорога🤩"
"Я так і зробив, і це просто оголошення 😭"
"Слова не потрібні @naomi 🤩 🔝 💚 "
"Бос Леді 🔥"
"Я все ще люблю тебе ... Я знаю, що ти зайнята... все ще моя улюблена"
"Черевики - феєрверк 🔥 🔥 🔥 "
"Наомі ти краш"
"Белліссіма і чуттєва брюнетка 🔥😍"
"хочу бути як ти💖"
"😍 Наомі, я тебе обожнюю!!!"
Раніше ми повідомляли, Кемпбелл розбурхала пікантним кадром з 32-річною зіркою серіалу "Як уникнути покарання за вбивство" Кендріком Семпсоном (знімався у другому сезоні телешоу).
Страсна Наомі хвацько підкинула чарівну ніжку на плече молодого красеня, зухвало задерши підборіддя. Також зірка поклала руку йому на плече. Останній нітрохи не розгубився і став ніжно стягувати з неї чорну панчоху.
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