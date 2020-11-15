Модель як і раніше розбурхує

Британська супермодель Наомі Кемпбелл вразила новим кадром в стильному вбранні

Як передає Politeka.net, 50-річна нев'януча красуня опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в образі бізнесвумен.

Розкішна брюнетка позувала в білому костюмі з жакета овер-сайз і спідниці міді, а також чорному топі зі спокусливим декольте. Крім того, на ній були чобітки-сіточка на високих підборах з відкритим носом.

Наомі з розпущеним волоссям і в сонцезахисних окулярах тримала в руках мобільний телефон, на якому щось набирала.

"Ви мені вже написали? напишіть мені: 1917 905 7005 💖", - підписала знімок зірка подіуму.

Користувачі кинулися коментувати побачене, не шкодуючи компліментів:

"Королева 😍"

"Чобітки❤️❤️❤️"

"Класна дорога🤩"

"Я так і зробив, і це просто оголошення 😭"

"Слова не потрібні @naomi 🤩 🔝 💚 "

"Бос Леді 🔥"

"Я все ще люблю тебе ... Я знаю, що ти зайнята... все ще моя улюблена"

"Черевики - феєрверк 🔥 🔥 🔥 "

"Наомі ти краш"

"Белліссіма і чуттєва брюнетка 🔥😍"

"хочу бути як ти💖"

"😍 Наомі, я тебе обожнюю!!!"

Раніше ми повідомляли, Кемпбелл розбурхала пікантним кадром з 32-річною зіркою серіалу "Як уникнути покарання за вбивство" Кендріком Семпсоном (знімався у другому сезоні телешоу).

Страсна Наомі хвацько підкинула чарівну ніжку на плече молодого красеня, зухвало задерши підборіддя. Також зірка поклала руку йому на плече. Останній нітрохи не розгубився і став ніжно стягувати з неї чорну панчоху.

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