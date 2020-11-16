Тіна Кароль, Світлана Лобода, Ольга Бузова та інші зірки похвалилися своїми прикрасами

На першому фото позувала Тіна Кароль. Красуня була в халаті, а волосся сховала під рушником. Образ дівчина доповнила ланцюжком з кулончиком, а також кільцем на пальці. Фото вийшло дуже ніжним і навіть спокусливим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінки знаменитостей.

На другому фото вже була Світлана Лобода. Дівчина була в піджаку, під яким нічого не було. Красуня дивилася в низ, роблячи фото дуже ніжним. Образ доповнила співачка яскравими прикрасами на шиї, які можна помітити в невеликому декольте.

Закриває трійку Ольга Бузова. Дівчина з'явилася в ефектній сукні з великою кількістю прикрас. Дівчині зробили стильну укладку волосся, а образ доповнювало намисто в зоні декольте. Кадр вийшов ефектним, а Оля виглядала на мільйон.

На четвертому місці була Леся Нікітюк. Красуня гуляла в полі, Куди вирядилася в топі і блузці, яку майже спустила. Образ телеведуча доповнила яскравими прикрасами на шиї, а в руці тримала лаванду.

Закриває топ Надія Мейхер. Красуня позувала разом зі своїм партнером і була в ефектному вбранні. Доповнювала образ співачки стильна прикраса на шиї. Красуня притулилася до чоловіка, роблячи кадр максимально спокусливим і пристрасним.

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