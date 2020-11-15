Популярна модель Гюль Бахарі, також відома, як турецька Кім Кардашьян, представила стильний образ в сукні з атласу

Модель зі значним бюстом не перестає дивувати кадрами на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram. Про це пише Politeka.net. Дівчина не показує занадто багато чого і не роздягається на камеру, як багато моделей, що рекламують одяг. Тим не менш, образи Бахарі дуже популярні.

Так як Гюль володіє шостим розміром бюста, фактично кожен її наряд перетворюється зі скромного в пікантний, адже груди досить складно приховати у відкритих декольте. Сама модель вважає за краще носити сукні самого різного дизайну, але завжди з вирізом на бюсті, щоб надати образу зухвалості.

У синій сукні з атласу дівчині вдалося показати фігуру у вигідному світлі. Його Бахарі одягла для відвідування в один з модних ресторанів, де любить розважатися вечорами. Доповнивши образ макіяжем з акцентом на темні очі, дівчина виглядала дуже спокусливо.

"Є в ній нотка спокуси💋 💋 💋; солодкий і милий образ😍 😘 🌹 💟; красиво😍 🌹; ви завжди Класні!; Вау🔥 😘 тут неконтрольований пожежа; виходь за мене заміж🔥; приголомшливо !!!!! 🔥 🔥 🔥 ; Доброго ранку, моя королева; такий чудовий образ🔥; вони справжні?; Красиво !!!👏 ; Ти дуже гаряча 🔥ти добре виглядаєш 😍; екзотична краса".

Ми також писали, що Бахарі прославилася саме завдяки почуттю стилю – дівчина приміряє самі незвичайні образи і показує себе в сукнях з неймовірними декольте.

Так, модель має шостий розмір бюста, тому велика частина нарядів автоматично здається занадто відкритою через таких обсягів. В черговий раз підкресливши достоїнства нескромним вирізом, Бахарі показала, як веселилася в ресторані пізно ввечері.

"Не можу висловити, як мені пощастило і я щаслива, що у мене є друзі, які були тут найдовше і всі мої темні часи, коли у мене нікого не було. Це ті, яких ви цінуєте найбільше і яким я зобов'язана щастям. Дякую за те, що завжди вірили в мене, коли більшість були проти мене, захищали мене і завжди підштовхували мене вперед. Ваша енергія і непохитна підтримка означають весь світ. 🌎 💖 , "- написала Гюль під фото.

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