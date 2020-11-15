Бразильська супермодель Алессандра Амбросіо, що представляє бренд нижньої білизни Victoria's Secret, вразила формами на пляжних фото

Як передає Politeka.net, 39-річна красуня опублікувала свіжі знімки в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала разом з 12-річною донькою Анею Луїзою.

І мати, і її спадкоємиця позували в однакових світло-рожевих бікіні. Правда, у дівчинки плавки були куди скромніше, ніж у її спокусливої мами. Крім того, супермодель козирнула засмаглим бюстом, що проглядав між "шторок" купальника.

Алессандра з Анею пробіглися за руки по пляжу. Судячи з їх щасливих облич, це не остання їх спільна фотосесія.

"Такий зв'язок душі, що ніколи не закінчується !!!! 💞 ✨ ", - підписала знімки Амбросіо.

Користувачі кинулися обговорювати побачене, не шкодуючи компліментів. Дівчинку назвали міні-копією матері - підростає майбутня спокусниця.

"Це так мило !!! 😍"

"Боже, не можу 💞 💞 і я хочу!"

"Занадто красиво 😍"

"Такий гарний дует матері і дочки. ❤"

"Боже мій, як вона виросла і це красиво 💕🙌🏼"

"Королева і маленька принцеса"

"Шторки купальників👑 👑❤️❤️"

"🌸 💕Міні victoria's Secret"

"Розкішні мати і дочка 💚 💛 🇬 🇧 багато любові"

"Ксерокс ха-ха"

Раніше ми повідомляли, Амбросіо показала ще один гарячий знімок у тому ж бікіні. Дівчина сперлася об скелястий камінь і млосно потягнула за мотузочки трусиків.

"Це бікіні прекрасно", "Люблю цей стиль!!!", "Зачаровує краса", "Прекрасна Донна. Дорога", "яка краса!! Ти чудова!! Найкрасивіша і сексуальна у всьому Всесвіті!!", - відреагували фанати зірки Victoria's Secret.

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