Бразильська супермодель Алессандра Амбросіо, що представляє бренд нижньої білизни Victoria's Secret, вразила формами на пляжних фото
Як передає Politeka.net, 39-річна красуня опублікувала свіжі знімки в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала разом з 12-річною донькою Анею Луїзою.
І мати, і її спадкоємиця позували в однакових світло-рожевих бікіні. Правда, у дівчинки плавки були куди скромніше, ніж у її спокусливої мами. Крім того, супермодель козирнула засмаглим бюстом, що проглядав між "шторок" купальника.
Алессандра з Анею пробіглися за руки по пляжу. Судячи з їх щасливих облич, це не остання їх спільна фотосесія.
"Такий зв'язок душі, що ніколи не закінчується !!!! 💞 ✨ ", - підписала знімки Амбросіо.
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Користувачі кинулися обговорювати побачене, не шкодуючи компліментів. Дівчинку назвали міні-копією матері - підростає майбутня спокусниця.
"Це так мило !!! 😍"
"Боже, не можу 💞 💞 і я хочу!"
"Занадто красиво 😍"
"Такий гарний дует матері і дочки. ❤"
"Боже мій, як вона виросла і це красиво 💕🙌🏼"
"Королева і маленька принцеса"
"Шторки купальників👑 👑❤️❤️"
"🌸 💕Міні victoria's Secret"
"Розкішні мати і дочка 💚 💛 🇬 🇧 багато любові"
"Ксерокс ха-ха"
Раніше ми повідомляли, Амбросіо показала ще один гарячий знімок у тому ж бікіні. Дівчина сперлася об скелястий камінь і млосно потягнула за мотузочки трусиків.
"Це бікіні прекрасно", "Люблю цей стиль!!!", "Зачаровує краса", "Прекрасна Донна. Дорога", "яка краса!! Ти чудова!! Найкрасивіша і сексуальна у всьому Всесвіті!!", - відреагували фанати зірки Victoria's Secret.
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