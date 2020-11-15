Відома модель Кім Лі, яку називають корейською Кардашьян, показала пишні достоїнства в чорному купальнику

Дівчина набирає популярність в соціальній мережі Instagram досить активно. Кадри, представлені на її сторінці, не залишають фанатів байдужими, адже більшість з них зроблені для чоловічих журналів. При цьому особисті фото без зайвої відвертості не менш популярні.

Кім Лі переїхала жити в США не так давно, але вже стала впізнавана серед інших альтернативних моделей. Дівчина любить активний відпочинок і часто показує, як веселиться на пляжі. На невеликому відео в профілі Кім показала розкішну фігуру, позуючи в чорному монокіні.

Виріз в її купальнику був настільки великим, що Лі насилу приховала бюст. Для більшої привабливості дівчина покрутилася перед камерою і показала себе з різних сторін, захопивши користувачів Instagram.

"Красиво, дуже красиво, ось так Ти виглядаєш; Гарячий образ❤️❤; солодкий❤; бути вдячним - це блаженство; вдячний за те, що ти в моїй стрічці; в любові🥴; Красиво❤; ви досконала, сама вдячна, найкраща і приваблива жінка; Ух ти, приголомшливо; і ми Вам вдячні🙏; це якийсь погляд; чарівно виглядає ... мило 🌹 Ти така сексуальна в 🏊 купальнику 😍 прекрасний стиль ❤".

Ми також писали, що на сторінці Кім в соціальній мережі Instagram досить багато пікантних кадрів, на яких дівчина позує в досить відкритому одязі або мереживних бікіні.

При цьому особистих фото, зроблених вдома і не для публіки, практично немає. Тому шанувальники досить бурхливо реагують на кожен такий кадр, коли дівчина ділиться чимось особистим в профілі. На новому знімку Лі позувала в простому сірому костюмі, що складається з короткого білого топа і світлих спортивних штанів.

Модель блиснула підкачаним тілом і не змогла приховати прес, чим здивувала фанатів.

"Працювала над собою не тільки фізично, а й морально. Збираюся сьогодні до духовного цілителя, щоб направити мою енергію і врівноважити мої чакри. Бажаю всім любові, достатку і благополуччя🌬», - написала корейська модель.

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