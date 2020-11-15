Українська співачка Надія Мейхер розповіла, як підготувалася до нового ефіру " Танців з зірками"

Знаменитість опублікувала в сторіз соцмережі "Instagram" кілька роликів разом зі своїм партнером Кирилом Васюком, передає Politeka.net. Танцювальна пара відображена за лаштунками студії на телеканалі "1+1", обидва одягнені в шкіряні куртки і вже явно збираються йти. Надія Мейхер розповіла, що вони дуже довго тренувалися перед Новим виступом на паркеті популярного шоу.

"Йди сюди", - звернулася співачка до Кирила. - "Дорогі друзі, ось тільки-тільки закінчилася наша репетиція. Сьогодні рекорд, ми займалися 11 годин".

Після цього Васюк підійшов до Мейхер зі спини і закликав глядачів голосувати за їх пару під час ефіру.

"Блін, які у тебе тонкі натяки, все таки", - пожартувала Надія.

Після цього з'явився ролик, знятий хореографом Ладою Касинець. На ньому учасники шоу розвалилися без сил після фінальної репетиції. Кирило Васюк ліг прямо на паркет, а Надія Мейхер змогла добрести до крісел-мішків.

"Ось такі відчуття після проходження номера. Підтримайте хлопців своїм голосуванням", - пояснила автор ролика.

Варто відзначити, що у чвертьфіналі "Танців з зірками" учасникам потрібно показати відразу три танці: один зі своїм партнером, другий – з одним із суддів проекту, а також «танець за життя», який визначать жеребкуванням. Надії Мейхер в наступному випуску належить виконати самбу з 90-річним Григорієм Чапкісом.

Нагадаємо, що чуттєва Надія Мейхер прикинулася скромницею, забувши прикрити бюст: "не зупиняйтеся!".

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