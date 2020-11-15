Україну починає засипати першим снігом по кінець осені

Як передає Politeka.net, черговим населеним пунктом, до якого прийшла зима стала Шостка, Сумської області.



На сторінці в Instagram опублікували чарівні фото.



"З першим снігом", - йдеться у підписі до посту.

Температура повітря в Шостці опускалася до -1 градуса морозу, сьогодні вдень очікується +1 градус тепла.





Також ми повідомляли, що станцію українських полярників "Академік Вернадський" засипало снігом. Місцями опадів намело по 170 сантиметрів, що є рекордом для цього року.

Снігу випало настільки багато, що полярникам довелося буквально лопатами копати собі шлях назовні.

У Гідрометцентрі прогнозують, що зима в Україні буде аномально теплою, як минулого року.

Метеорологи пояснюють це тим, що на погоду в Європі будуть впливати, в першу чергу, Атлантичний і Північний Льодовитий океани, які зараз мають дуже високу температуру.

Фахівці хоч і прогнозують аномальну погоду, але вона точно не буде тепліше зими 2019 року.

Нагадаємо, що Україну накрили перший сніг і різкі заморозки, кадри негоди.

Як повідомляла Politeka, перший сніг і морози вдарять по Україні, названа дата різкої зміни погоди.

Також Politeka писала, що українців налякали зимовим прогнозом погоди, природа продовжує "сходити з розуму".



