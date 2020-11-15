Україну починає засипати першим снігом по кінець осені
Як передає Politeka.net, черговим населеним пунктом, до якого прийшла зима стала Шостка, Сумської області.
На сторінці в Instagram опублікували чарівні фото.
"З першим снігом", - йдеться у підписі до посту.
Температура повітря в Шостці опускалася до -1 градуса морозу, сьогодні вдень очікується +1 градус тепла.
Також ми повідомляли, що станцію українських полярників "Академік Вернадський" засипало снігом. Місцями опадів намело по 170 сантиметрів, що є рекордом для цього року.
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Снігу випало настільки багато, що полярникам довелося буквально лопатами копати собі шлях назовні.
У Гідрометцентрі прогнозують, що зима в Україні буде аномально теплою, як минулого року.
Метеорологи пояснюють це тим, що на погоду в Європі будуть впливати, в першу чергу, Атлантичний і Північний Льодовитий океани, які зараз мають дуже високу температуру.
Фахівці хоч і прогнозують аномальну погоду, але вона точно не буде тепліше зими 2019 року.
Нагадаємо, що Україну накрили перший сніг і різкі заморозки, кадри негоди.
Як повідомляла Politeka, перший сніг і морози вдарять по Україні, названа дата різкої зміни погоди.
Також Politeka писала, що українців налякали зимовим прогнозом погоди, природа продовжує "сходити з розуму".