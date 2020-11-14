Українська співачка Санта Дімопулос, яка є учасницею шоу "Танці з зірками", похвалилася красою в сукні з відкритою спиною

Як розповідає Politeka, фотографії були опубліковані на сторінці зірки в Instagram.

"Завтра в нашій колоді з'являється новий" туз в рукаві " - Паша Вишняков 🖤 Паша – запрошений суддя, буде з нами вперше-і відразу в танці! Другий, дуже красивий танець з Максом і ... рулетка. Один з 4х танців(ми не знаємо який саме🤪). Відчуваю, ефір буде вогонь», - йдеться в повідомленні.

Водночас Дімопулос розповіла, що місцями дуже сильно втомлювалася.

"Сьогодні дуже хочеться лягти спати раніше, але я на такому «підриві», що, здається, це не вийде🙈 та й пост пишу ще в павільйоні між репетиціями). Танцюю на тренуванні, танцюю після неї, танцюю вдома, танцюю в голові... " - йдеться в тексті повідомлення.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Тор позує поруч з чоловіком у сукні з відкритою спиною і без білизни.

До цього повідомлялося, що українська співачка Санта Дімопулос з "Танців з зірками" вразила красою, примірявши вбрання з екстремальним декольте

Уточнимо, що на опублікованому знімку Дімопулос позує в наряді з екстремальним декольте, ефектно присівши на лавочку. Доповнити образ знаменитість вирішила елегантним капелюшком з рукавичками.

Нагадаємо, що Дімопулос розбурхала уяву в декольте до пупка:"який кадр".

Як повідомляла Politeka, Дімопулос похвалилася головним красунчиком у своєму житті:"нескінченно люблю".

Також Politeka писала, що Дімопулос з новою зачіскою відірвалася за лаштунками.